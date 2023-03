Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet, na de verliezen dinsdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 37 punten voor de Duitse DAX, een min van 13 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 18 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, nadat voorzitter Jerome Powell zei dat de beleidsrente van de Federal Reserve waarschijnlijk verder omhoog moet als de economie zo sterk blijft.

Marktcommentator Michael Hewson noemde de tekst van Powell meer 'havikig' dan bij het laatste rentebesluit, zodat de markt nu vreest voor een terugkeer naar een renteverhoging met 50 basispunten in maart, na de 25 basispunten in februari. Omdat de Fed niet steeds van tempo wil wisselen, denkt Hewson echter dat de verhogingen voorlopig op 25 basispunten blijven.

Vrijdag volgt nog het Amerikaanse banenrapport en volgende week een inflatiecijfer die bepalend kunnen zijn voor de keuze van de Fed voor 25 of 50 basispunten.

De obligatiemarkten sorteerden al voor op meer renteverhogingen.

Waarschuwende uitspraken van China aan het adres van de Verenigde Staten droegen mogelijk ook bij aan het negatieve sentiment. De nieuwe minister van buitenlandse zaken Qin Gang waarschuwde voor een conflict als de VS zijn beleid niet matigt en benadrukte de goede relatie van China met Rusland.

Economisch nieuws kwam verder uit Duitsland, waar de fabrieksorders in januari onverwacht opliepen, met 1,0 procent op maandbasis, terwijl de prognose wees op een daling.



Bedrijfsnieuws

Stijgers waren dun gezaaid op de Europese beurzen.

Ageas won 2 procent na overnamegeruchten. Een private equity-partij zou meer dan 50 euro per aandeel willen bieden en Ageas zou zich willen verdedigen tegen het vijandige bod.

Ook autofabrikanten Daimler Truck en Porsche eindigden met plussen, evenals zuivelreus Danone.

Verliezers waren er in de technologiehoek met minnen tot 3 procent voor Prosus en ASML in Amsterdam. Proximus leverde 4 procent in te Brussel, na een stevige koersdoelverlaging door KBC Securities. Vonovia verloor zelfs ruim 5 procent.

HelloFresh zag in het vierde kwartaal de omzet, het resultaat en ook de operationele marge ziet oplopen, ondanks een afname van het aantal klanten. Het aandeel HelloFresh eindigde 10 procent lager.

Zalando boekte in 2022 een licht lagere omzet, hoewel klanten weer terugkeerden naar de winkelstraten nadat de coronabeperkingen werden opgeheven. Het aandeel verloor ruim 3 procent.

CEO Cees 't Hart van de Deense bierbrouwer Carlsberg vertrekt aan het einde van het derde kwartaal. Het aandeel sloot 1 procent lager.

Euro STOXX 50 4.278,96 (-0,81%)

STOXX Europe 600 460,60 (-0,77%)

DAX 15.559,53 (-0,60%)

CAC 40 7.339,27 (-0,46%)

FTSE 100 7.919,48 (-0,13%)

SMI 11.064,08 (-0,75%)

AEX 751,52 (-1,09%)

BEL 20 3.852,26 (-0,76%)

FTSE MIB 27.761,57 (-0,67%)

IBEX 35 9.411,10 (-1,05%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, nadat Jerome Powell een mogelijk versnelling van de renteverhogingen door de Fed aankondigde, als de economische cijfers zo sterk blijven.



Gezien de recente sterke economische data zal de rente waarschijnlijk op een hoger niveau pieken dan eerder verwacht, zei Powell dinsdag tegen een Senaatscommissie. En het tempo van verhogingen zou mogelijk ook weer omhoog moeten.

De markt prijsde de kans op een renteverhoging met 50 in plaats van 25 basispunten bij de komende beleidsvergadering in maart na de uitspraken van Powell op 71 procent, terwijl dat maandag nog maar 31 procent was.

De Amerikaanse tienjaarsrente zakte onder de 4 procent en de tweejarige rente steeg boven 5 procent. Zo'n sterke omgekeerde rentecurve is meer dan veertig jaar niet vertoond.

Volgens FactSet rekenen handelaren in rentefutures inmiddels op een piek van de Fed-rente op 5,6 procent in oktober.

Waarschuwende uitspraken van China aan het adres van de Verenigde Staten droegen mogelijk bij aan het negatieve sentiment. De nieuwe minister van buitenlandse zaken Qin Gang waarschuwde voor een conflict als de VS zijn beleid niet matigt en benadrukte de goede relatie van China met Rusland.

De euro/dollar deed een forse stap terug na de uitspraken van Powell en de olieprijs daalde.



Bedrijfsnieuws

Meta zou opnieuw duizenden banen willen schrappen, meldde Bloomberg, nadat andere media dit vorige maand al suggereerden. Het social mediabedrijf kondigde in november ook al een grote ontslagronde aan. Het aandeel sloot vlak.

Rivian Automotive sloot ruim 14 procent lager. Het bedrijf wil 1,3 miljard dollar ophalen met converteerbare obligaties in een private plaatsing.

Aandelen van Adial Pharmaceuticals stegen 5 procent en beperkten daarmee de winsten voorbeurs die opliepen tot 50 procent. Het Amerikaanse farmabedrijf sprak met toezichthouder FDA over de goedkeuring van een van zijn behandelingen.

JetBlue zag zijn overname van Spirit Airlines gedwarsboomd door de Amerikaanse justitie. Het aandeel verloor 3 procent, terwijl Spirit 4,6 procent meer waard werd.

S&P 500 index 3.986,37 (-1,53%)

Dow Jones index 32.856,46 (-1,72%)

Nasdaq Composite 11.530,33 (-1,25%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 28.457,20 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.265,42 (-0,6%)

Hang Seng 19.977,30 (+2,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0530. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0549 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0572 op de borden.

USD/JPY Yen 137,71

EUR/USD Euro 1,0530

EUR/JPY Yen 144,99

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumptie huishoudens - Januari (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Februari (VS)

14:30 Handelsbalans - Januari (VS)

16:00 Vacatures - Januari (VS)

16:00 Verklaring Fed-voorzitter Powell in HvA (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Campbell Soup - Cijfers tweede kwartaal (VS)