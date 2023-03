Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag ruim 3 procent gedaald, in reactie op zwakke importcijfers uit China en het vooruitzicht van meer renteverhogingen door de Federal Reserve, wat de Amerikaanse dollar een steun in de rug gaf. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie daalde 3,6 procent tot 77,58 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het was de sterkste daling in twee maanden tijd, na vijf dagen op rij met een stijgende olieprijs. De zwakke importcijfers uit China voedden de onzekerheid over de mondiale vraag naar energie. De uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell tegen een Senaatscommissie openden de deur voor meer agressieve renteverhogingen, in reactie op sterker dan verwachte economische cijfers. De Fed was juist het tempo van renteverhogingen gaan afbouwen omdat de inflatie leek te dalen, maar dit zou wel eens voorbarig kunnen zijn geweest. Een sneller tempo van renteverhogingen kan de economie verzwakken en de vraag naar olie dempen. Dat de Amerikaanse economie sterker blijft dan de Fed zou willen zien, wijst echter juist op meer vraag naar olie. De lagere olieprijs hing daarom volgens sommigen vooral samen met de dollar, die sterk steeg na de uitspraken van Powell. Olie wordt in dollars verhandeld. Woensdag volgen de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Verwacht wordt dat deze voor de elfde week op rij zijn gestegen. Bron: ABM Financial News

