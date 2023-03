Havikige Powell duwt Wall Street in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag op verlies, nadat Jerome Powell meer renteverhogingen van de Fed aankondigde, als de economische cijfers zo sterk blijven. De S&P500 index daalde 1,5 procent tot 3.990,40 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,03 procent to 11.555,27 en Dow Jones verloor 1,6 procent tot 32.896,37 punten. Gezien de recente sterke economische data zal de rente waarschijnlijk op een hoger niveau pieken dan eerder verwacht, zei Powell dinsdag tegen een Senaatscommissie. Marktcommentator Michael Hewson noemde de tekst van Powell meer 'havikig' dan bij het laatste rentebesluit, zodat de markt nu vreest voor een terugkeer naar een renteverhoging met 50 basispunten in maart, na de 25 basispunten in februari. De markt prijst de kans daarop inmiddels op 68 procent, terwijl dat gisteren nog maar 31 procent. Hewson merkte daarbij op dat de Fed niet steeds van tempo wil wisselen en daarom mogelijk zal besluiten om de verhogingen voorlopig toch op 25 basispunten blijven. Vrijdag volgt nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport en volgende week een inflatiecijfer die bepalend kunnen zijn voor de keuze van de Fed voor 25 of 50 basispunten. De obligatiemarkten sorteerden de afgelopen weken al voor op meer renteverhogingen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels weer onder de 4 procent en stond dinsdag 2,4 basispunten lager op 3.956 procent.

Volgens FactSet rekenen handelaren in rentefutures inmiddels op een piek van de Fed-rente op 5,6 procent in oktober. Waarschuwende uitspraken van China aan het adres van de Verenigde Staten droegen mogelijk bij aan het negatieve sentiment. De nieuwe minister van buitenlandse zaken Qin Gang waarschuwde voor een conflict als de VS zijn beleid niet matigt en benadrukte de goede relatie van China met Rusland. De euro/dollar deed een forse stap terug na de uitspraken van Powell en noteerde op 1,0572. Bij aanvang van de handelsdag stond het muntpaar nog op 1,0685.



Bedrijfsnieuws Meta zou opnieuw duizenden banen willen schrappen, meldde Bloomberg, nadat andere media dit vorige maand al suggereerden. Het social mediabedrijf kondigde in november ook al een grote ontslagronde aan. Het aandeel noteerde vlak. Rivian Automotive noteerde 12 procent lager. Het bedrijf wil 1,3 miljard dollar ophalen met converteerbare obligaties in een private plaatsing. Aandelen van Adial Pharmaceuticals stijgen 11 procent en beperkten daarmee de winsten voorbeurs die opliepen tot 50 procent. Het Amerikaanse farmabedrijf sprak met toezichthouder FDA over de goedkeuring van een van zijn behandelingen. Bron: ABM Financial News

