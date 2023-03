ABN en ASR naar de AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO en ASR Nederland promoveren per maandag 20 maart naar de AEX, waar Signifiy uitvalt. Dit bleek dinsdagavond uit de herweging van beursbedrijf Euronext. De AMX wordt naast Signify verder aangevuld met het nu nog lokaal genoteerde Allfunds en smallcap Van Lanschot Kempen. PostNL degradeert van de AMX naar de AScX. De laatste handelsdag in de oude samenstelling is op vrijdag 17 maart. Bron: ABM Financial News

