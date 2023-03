Powell zorgt voor hernieuwde rentevrees op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gedaald, na uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell die voor nieuwe rentevrees zorgen. De AEX sloot 1,1 procent in het rood op 751,52 punten. Powell geeft vandaag en morgen in het Amerikaans Congres tekst en uitleg over het monetaire beleid van de centrale bank. "De laatste economische cijfers zijn sterker dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke niveau van de rente waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd verwacht", zei Powell voor het Senate Banking Committee. "Als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verkrapping gerechtvaardigd is, zijn we bereid het tempo van de renteverhogingen op te voeren." Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets klonk Powell meer ‘hawkish’ dan tijdens zijn laatste persconferentie bij het rentebesluit in februari. "Het commentaar van vandaag heeft ertoe geleid dat de markten rekening houden met een terugkeer naar een verhoging met 50 basispunten over iets meer dan twee weken. Natuurlijk moeten we vrijdag nog het banenrapport en volgende week de inflatiecijfers afwachten", aldus Hewson. Volgens de marktanalist wil de Fed niet "flip-floppen" met het tempo van de renteverhogingen en dus kiest de centrale bank vermoedelijk voor een "langer hoger"-aanpak, waarbij het de rentes toch met 25 basispunten blijft verhogen, met daarbij een agressievere guidance. In Australië verhoogde de RBA haar belangrijkste beleidsrente dinsdag met nog eens 25 basispunten tot 3,60 procent, met daarbij de boodschap dat een verdere verkrapping nodig zal zijn om de inflatie te beteugelen. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0572, van 1,0667 eerder op de dag. WTI-olie werd 2 procent goedkoper en kostte rond 79 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente, eerder nog op 3,93 procent, steeg even naar 3,98 procent. De tweejarige variant noteert inmiddels op ruim 4,95 procent. Stijgers en dalers Defensieve aandelen waren vandaag in trek, hoewel de winsten bescheiden waren. Koploper Wolters Kluwer won minder dan een half procent. RELX en Ahold Delhaize stegen licht. Tech stond onder druk als gevolg van de oplopende rentes. Besi en Prosus daalden zo'n 2,5 procent en hekkensluiter ASML nog iets harder. In de AMX steeg vastgoedfonds Eurocommercial Properties dik een half procent, na een gunstig analistenrapport. ING plakte een koopadvies op het aandeel. Just Eat Takeaway ging aan kop met een plus van ruim anderhalf procent. OCI en PostNL leverden zo'n 2,5 tot 3 procent in. TKH Group steeg ruim een half procent na cijfers. De resultaten lieten geen verrassingen zien, oordeelde Berenberg. In de AScX klom Pharming een procent. ForFarmers daalde ruim 2,5 procent en Azerion bijna 3 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager. Bron: ABM Financial News

