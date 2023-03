Beursblik: Fed houdt vermoedelijk vast aan renteverhogingen met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de Federal Reserve het tempo van zijn renteverhogingen mogelijk moet opvoeren en de piekrente daardoor hoger komt te liggen, houdt de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk wel vast aan verhogingen met 25 basispunten. Dit zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets dinsdag in reactie op de verklaring van Powell voor de Amerikaanse Senaat. "De laatste economische cijfers zijn sterker dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke niveau van de rente waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd verwacht", zei Powell voor het Senate Banking Committee. "Als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verkrapping gerechtvaardigd is, zijn we bereid het tempo van de renteverhogingen op te voeren." Volgens Hewson klonk Powell meer ‘hawkish’ dan tijdens zijn laatste persconferentie bij het rentebesluit in februari. "Het commentaar van vandaag heeft ertoe geleid dat de markten rekening houden met een terugkeer naar een verhoging met 50 basispunten over iets meer dan twee weken. Natuurlijk moeten we vrijdag nog het banenrapport en volgende week de inflatiecijfers afwachten", aldus Hewson. Volgens de marktanalist wil de Fed niet "flip-floppen" met het tempo van de renteverhogingen en dus kiest de centrale bank vermoedelijk voor een "langer hoger"-aanpak, waarbij het de rentes toch met 25 basispunten blijft verhogen, met daarbij een hawkish guidance. Bron: ABM Financial News

