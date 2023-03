Fed bereid om sneller rente te verhogen - Powell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Als de economie in de Verenigde Staten goed blijft standhouden, dan zou dit de Federal Reserve ertoe kunnen zetten om de rente sneller te verhogen en ook meer dan men had verwacht om de hoge inflatie te bestrijden. Deze boodschap had Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat. "De laatste economische gegevens zijn sterker dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke niveau van de rente waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd verwacht", zei Powell voor het Senate Banking Committee. "Als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verkrapping gerechtvaardigd is, zijn we bereid het tempo van de renteverhogingen op te voeren." De Fed verhoogde vorige maand haar benchmarkrente met een kwart procentpunt tot een bandbreedte tussen 4,50 en 4,75 procent. "We zullen onze beslissingen per vergadering blijven nemen", benadrukte Powell. "Hoewel de inflatie de afgelopen maanden is afgenomen, is er nog een lange weg te gaan om de inflatie weer op 2 procent te krijgen" aldus de Fed-voorzitter. Recente inflatiedata laten zien dat de inflatie in de VS niet langer afkoelt. Ook de arbeidsmarkt blijft robuust. Volgens Powell kan een deel van de opleving mogelijk verklaard worden door ongebruikelijk warm weer in januari, waardoor seizoensgebonden aanpassingen van economische gegevens verstoord raken. De centraal bankier erkende wel "dat de inflatiedruk hoger is dan verwacht tijdens onze vorige [beleidsbepalende] vergadering". De getuigenis van Powell vandaag voor de Senaat en morgen voor het Huis van Afgevaardigden is zijn laatste geplande publieke verklaring over het rentebeleid voorafgaand aan het volgende rentebesluit, op 22 maart. Tot nog toe schatte de markt een volgende renteverhoging in op 25 basispunten. Na de uitspraken van Powell dinsdag "prijzen de fed fund futures een verhoging van 50 punten in voor maart", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De aandelenmarkten zakken dinsdag weg en de obligatierentes stijgen. De Amerikaanse tienjaarsrente, eerder nog op 3,93 procent, stijgt naar 3,98 procent. De tweejarige variant noteert inmiddels op 4,93 procent. Bron: ABM Financial News

