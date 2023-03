Wall Street wacht op Powell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een voorzichtig hogere opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent hoger. Beleggers wachten op de woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die vandaag en morgen in het Amerikaans Congres tekst en uitleg geeft over het monetaire beleid van de centrale bank. "De markten zullen vooral speuren naar hints over de grootte van toekomstige rentestappen: 25 of 50 basispunten?", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Later deze week staan ook nog de voor de Fed belangrijke banenrapporten op het programma. "De getuigenis van Powell in het Congres en het banenrapport zijn de onbetwiste hoogtepunten van de week", aldus Interactive Investor. Volgens de marktkenners zijn beide "cruciaal" voor het marktsentiment. Dinsdag is het qua economische publicaties vrij rustig. Alleen de Amerikaanse groothandelsvoorraden over januari staan op de rol. De obligatierentes zijn aan het dalen en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels weer onder de 4 procent. De tweejarige variant is gezakt tot ruim onder de 4,90 procent. De euro/dollar handelt dinsdagmiddag licht lager op 1,066. WTI-olie is een half procent goedkoper en kost rond 80 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Meta zou opnieuw duizenden banen willen schrappen, meldde Bloomberg dinsdag, nadat andere media dit vorige maand ook al suggereerden. Het social mediabedrijf kondigde in november al een grote ontslagronde aan. Voorbeurs stijgt het aandeel 2 procent. Rivian Automotive noteert in de voorbeurshandel 6 procent lager. Het bedrijf wil 1,3 miljard dollar ophalen met converteerbare obligaties in een private plaatsing. Aandelen van ADial Pharmaceuticals stijgen dinsdag in de voorbeurshandel ruim 50 procent. Het Amerikaanse farmabedrijf sprak met toezichthouder FDA over de goedkeuring van een van zijn behandelingen. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.048,42 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.431,44 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 11.675,74 punten. Bron: ABM Financial News

