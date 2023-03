Jumbo gaat door met Ton van Veen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Supermarktketen Jumbo gaat met terugwerkende kracht op 6 maart van dit jaar verder met Ton van Veen als CEO van de keten ter definitieve vervanging van Frits van Eerd die zich eerder tijdelijk als zodanig terugtrok. Dit maakte Jumbo dinsdag in een persbericht bekend. Jumbo heeft in de persoon van Colette Cloosterman-van Eerd ook een president-commissaris als opvolger van de in december 2022 overleden Karel van Eerd, haar vader. Frits van Eerd deed in september 2022 een tijdelijke stap terug, omdat hij onderdeel

is van een onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM). Dit onderzoek is door het OM nog

niet afgerond. Volgens een verklaring van Jumbo is Van Eerd de afgelopen maanden tot het besluit gekomen dat hij, ook na een voor hem positieve afronding van dat onderzoek, niet meer wil terugkeren als CEO van Jumbo. De komende jaren richt de man zicht op de family holding van de familie Van Eerd. Als aandeelhouder blijft hij nauw betrokken bij belangrijke strategische ontwikkelingen binnen Jumbo, aldus Jumbo dinsdag. Bron: ABM Financial News

