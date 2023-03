Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht hoger in afwachting van het optreden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell voor de Amerikaanse Senaat. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 464,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.705,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 7.387,00 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.945,44 punten. "Beleggers vragen zich maar één ding af", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Bevinden we ons in een nieuwe stierenmarkt of is er opnieuw sprake van een rally in een berenmarkt?" Een uitbraak boven de 4.200 of onder de 3.900 punten voor de S&P 500 kan volgens Blekemolen definitief uitsluitstel geven. De Amerikaanse hoofdgraadmeter sloot maandag nog fractioneel hoger op 4.048,42 punten. Daarmee leverde Wall Street een aanzienlijk deel van de winsten van eerder op de dag in. Volgens Lynx had dit te maken met een opleving van de rentes. Analisten van Deutsche Bank merkten evenwel op dat het momentum vannacht wat keerde, na een "dovish" renteverhoging door de Australische centrale bank. De rente werd voor de vijfde keer op rij met 25 basispunten verhoogd. Volgens Lynx gaat vandaag alle aandacht uit naar de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse congres. De obligatiemarkten sorteerden de afgelopen weken in ieder geval al voor op meer renteverhogingen. Het rendement op Amerikaanse treasuries noteert kort onder het hoogste niveau van 2022, terwijl de Duitse Bund het hoogste niveau aantikt sinds 2011. Blekemolen wees nog wel op geopolitieke ontwikkelingen, vooral rond China en de VS. China heeft aangegeven dat de relatie met de VS het ‘rationele pad’ heeft verlaten. De nieuwe buitenlandse minister Qin Gang waarschuwt bovendien voor een conflict als de VS het niet wat rustiger aan gaat doen, aldus Blekemolen. De Duitse fabrieksorders liepen over januari onverwacht op, met 1,0 procent op maandbasis, terwijl de prognose wees op een daling met hetzelfde percentage. Olie noteerde dinsdag licht lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 80,42 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 86,11 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0659. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0685 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0675 op de borden.



Bedrijfsnieuws HelloFresh heeft in het vierde kwartaal de omzet, het resultaat en ook de operationele marge verder ziet oplopen, ondanks een kleine afname van het aantal klanten. De koers van het aandeel HelloFresh noteerde 4,1 procent lager. Zalando heeft in 2022 een licht lagere omzet geboekt, nadat klanten weer terugkeerden naar de winkelstraten, nu de coronabeperkingen zijn opgeheven. De koers van het aandeel Zalando noteerde 3,8 procent hoger. CEO Cees 't Hart van de Deense bierbrouwer Carlsberg vertrekt aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar. De koers van het aandeel noteerde 1,3 procent lager. In Parijs stond geen enkele opvallende koersafwijking op het bord. In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Daimler Truck Holding met 2,6 procent, van Sartorius met 2,9 procent, van Porsche Automobil met 2,4 procent. De koers van het aandeel Fresenius Medical Care daalde 2,5 procent en van Henkel 2,7 procent Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 4.049,42 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.431,44 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 11.675,74 punten. Bron: ABM Financial News

