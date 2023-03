AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 757,79 punten.

"Beleggers vragen zich maar één ding af", aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Bevinden we ons in een nieuwe stierenmarkt of is er opnieuw sprake van een rally in een berenmarkt?" Een uitbraak boven de 4.200 of onder de 3.900 punten voor de S&P 500 kan volgens Blekemolen definitief uitsluitstel geven.

De Amerikaanse hoofdgraadmeter sloot maandag nog fractioneel hoger op 4.048,42 punten. Daarmee leverde Wall Street een aanzienlijk deel van de winsten van eerder op de dag in. Volgens Lynx had dit te maken met een opleving van de rentes.

Analisten van Deutsche Bank merkten evenwel op dat het momentum vannacht wat keerde, na een "dovish" renteverhoging door de Australische centrale bank. De rente werd voor de vijfde keer op rij met 25 basispunten verhoogd.

Volgens Lynx gaat vandaag alle aandacht uit naar de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse congres. De obligatiemarkten sorteerden de afgelopen weken in ieder geval al voor op meer renteverhogingen. Het rendement op Amerikaanse treasuries noteert kort onder het hoogste niveau van 2022, terwijl de Duitse Bund het hoogste niveau aantikt sinds 2011.

Verder wordt er uitgekeken naar cijfers over de groothandelsvoorraden van januari, die beleggers inzicht geven in de consumptievraag, aldus Blekemolen. Economen gepolst door Dow Jones verwachten een daling van 0,4 procent op maandbasis, na een stijging van 0,1 procent in december.

Blekemolen wees nog wel op geopolitieke ontwikkelingen, vooral rond China en de VS. China heeft aangegeven dat de relatie met de VS het ‘rationele pad’ heeft verlaten. De nieuwe buitenlandse minister Qin Gang waarschuwt bovendien voor een conflict als de VS het niet wat rustiger aan gaat doen, aldus Blekemolen.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0657. De olieprijzen maakten een pas op de plaats op 80,50 dollar. Marktvolgers merkten op dat de olieprijs daarmee nog steeds binnen de bandbreedte van 71 tot 82 dollar per vat noteert, waar de markt al bijna vier maanden binnen beweegt.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden Wolters Kluwer en DSM met circa een procent in het groen. NN en Adyen waren de grootste dalers met verliezen van circa 1,2 procent.

In de AMX won vastgoedfonds Eurocommercial Properties 1,9 procent, na een gunstig analistenrapport. ING plakte een koopadvies op het aandeel. Just Eat won 1,8 procent. CTP verloor juist 0,8 procent en AMG daalde met 1,3 procent. TKH Group daalde krap een procent na cijfers. De resultaten lieten geen verrassingen zien, oordeelde Berenberg.

In de AScX klom Azerion 0,7 procent. Sif en TomTom verloren juist 1,3 procent.