Valuta: euro voorlopig in licht herstel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0650 dollar in afwachting van de toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell in de Amerikaanse Senaat over het monetaire beleid.

"Het optreden van Powell is cruciaal", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt zal straks sterk letten op iedere indicatie omtrent de toekomstige rentebesluiten voor dit jaar", aldus Van der Meer.

De Fed neemt woensdag 22 maart het eerstvolgende rentebesluit.

De euro noteerde vandaag net niet op 1,07 dollar met een voorlopig hoogste notering op 1,0694 dollar om 08.29 uur. "Naar ons idee is dit een kleine herstelbeweging van de euro na de kracht van de dollar in de voorbije welken. Die kan zo weer terugkeren als de banengroei over februari aanstaande vrijdag net als in januari weer veel robuuster blijkt te zijn dan verwacht."

De Duitse fabrieksorders liepen over januari onverwacht op, met 1,0 procent op maandbasis, terwijl de prognose wees op een daling met hetzelfde percentage.

De macro-economische agenda van dinsdag is karig gevuld, met in de tweede helft van de middag alleen de Amerikaanse groothandelsvoorraden over januari.

Het optreden van Powell in de Senaat start vanmiddag om 16.00 uur, met woensdag een tweede optreden in het Huis van Afgevaardigden. Vaak wijken de woorden op de tweede niet veel af van wat op de eerste dag al is gezegd.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0659 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8878 Britse pond. Het pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2007 dollar.