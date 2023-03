ING zet koopaanbeveling op Eurocommercial Properties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) ING is dinsdag gestart met het volgen van Eurocommercial Properties met een koopadvies en een koersdoel van 29,00 euro. Analist Francesca Ferragina merkte op dat het vastgoedbedrijf inmiddels een portefeuille heeft ter waarde van 3,9 miljard euro aan winkelcentra verdeeld over België, Frankrijk, Italië en Zweden. Met een bezettingsratio gemeten tegen de kosten van circa 9 procent, is ING ervan overtuigd dat Eurocommercial een autonome groei van 6 procent kan realiseren in 2023. De cijfers zijn verder solide, oordeelde de analist, en met een schuldratio van 40 procent is er ruimte om uit te breiden, maar ook om waardedalingen op te vangen. ING houdt rekening met een rendementsstijging van 60 basispunten. De bank zegt daarmee terughoudend te zijn in het licht van de rendementsontwikkeling sinds 2008 en de recente afschrijvingen als gevolg van de coronacrisis en e-commerce. ING merkte op dat Eurocommercial tegen een korting van 38 procent noteert ten opzichte van de intrinsieke waarde. Bij sectorgenoten ligt de korting gemiddeld op 28 procent, ondanks een vergelijkbaar groeiprofiel en een beter schuldprofiel. Het aandeel Eurocommercial Properties steeg dinsdagochtend met 2,5 procent tot 23,94 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.