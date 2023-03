Beursblik: geen grote verrassingen bij TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in 2022 sterk gepresteerd en ook de afgegeven outlook oogt positief. Dit stelde analist Trion Reid van Berenberg dinsdag. De jaaromzet verraste niet, aldus Reid, terwijl de aangepaste EBITA iets hoger uitviel dan voorzien. Daardoor viel ook de winst voor amortisatie en eenmalige posten iets hoger uit dan voorzien, en aan de bovenkant van de door TKH afgegeven outlook. Reid noemde de orderinstroom "bemoedigend" en TKH rekent voor 2023 op een stijging van de omzet en de aangepaste EBITA. Voor een concrete outlook is het, zoals altijd, wachten tot de halfjaarcijfers. Toch zal deze outlook geruststellen, denkt Reid, omdat sommige beleggers angst hadden voor de gevolgen van een recessie. TKH verhoogde het dividend van 1,50 naar 1,65 euro per aandeel, terwijl Berenberg had gerekend op 2,00 euro. Maar, zo benadrukte Reid, TKH gaat ook voor 25 miljoen euro eigen aandelen inkopen. "Vermoedelijk vanwege frustraties over de aandelenkoers", denkt de analist. Reid herhaalde zijn koopaanbeveling met een koersdoel van 62,50 euro. Het aandeel TKH noteerde dinsdag 1,3 procent hoger op 45,50 euro. Bron: ABM Financial News

