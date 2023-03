De Tijd: Delhaize wil alle 128 eigen winkels verzelfstandigen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Delhaize wil al zijn 128 eigen winkels overdragen aan zelfstandigen. Dit schreef zakenkrant De Tijd dinsdagochtend op basis van bronnen. De 15.000 personeelsleden veranderen daarmee van werkgever. Delhaize zegt volgens De Tijd in een persbericht dat alle werknemers hun baan behouden. Ze behouden ook hun lonen en arbeidsvoorwaarden, zegt het bedrijf. De winkels in het groothertogdom Luxemburg blijven wel in eigen beheer. Op maandag werd al bekend dat Delhaize de vakbonden had uitgenodigd voor een vergadering om het toekomstperspectief te bespreken. Toen werd al gevreesd voor een verkoop van de winkels aan zelfstandige ondernemers. Moederbedrijf Ahold kondigde vorige maand aan meer kosten te willen besparen. Delhaize meldde daarop de cao te willen aanpassen om het personeel flexibeler te kunnen inzetten. Dit leidde tot stakingen in de magazijnen van Delhaize. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.