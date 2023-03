CEO Carlsberg stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Cees 't Hart van de Deense bierbrouwer Carlsberg vertrekt aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar. Dit liet Carlsberg dinsdag weten. 't Hart gaat met pensioen. De zoektocht naar een opvolger voor de Nederlandse topman is gaande. Bron: ABM Financial News

