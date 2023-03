AEX opent naar verwachting neutraal in afwachting van optreden Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel lager.

Maandag startte de AEX al terughoudend aan de handelsweek met een beperkt verlies op een slotkoers van 759,83 punten. Ook Wall Street kwam maandag amper van zijn plaats.

Beleggers lijken momenteel moeite te hebben om richting te kiezen. Economische doemvoorspellingen zijn dit jaar vooralsnog onterecht gebleken, met consumenten die juist niet de hand op de knip hielden en de voorspelde recessie is vooralsnog uitgebleven, terwijl van een winstval voor bedrijven ook geen sprake is geweest.

Maar door de aanhoudende veel te hoge inflatie blijven centraal bankiers waarschuwen voor renteverhogingen en beleggers is juist geleerd om in tijden van verkrappend monetair beleid uit voorzorg de zijlijn op te zoeken.

Maandag was het Robert Holzmann, voorzitter van de centrale bank van Oostenrijk en bestuurslid van de Europese Centrale Bank, die pleitte voor nog eens vier renteverhogingen van vijftig basispunten, indien de kerninflatie niet significant zou afnemen.

Vanmiddag zal alle aandacht gericht zijn op de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, die de Amerikaanse Senaat zal toespreken.

De obligatiemarkten sorteerden de afgelopen weken in ieder geval al voor op meer renteverhogingen. Het rendement op Amerikaanse treasuries noteert kort onder het hoogste niveau van 2022, terwijl de Duitse Bund het hoogste niveau aantikt sinds 2011.

In Azië is vanochtend sprake van een verdeeld beeld op de effectenbeurzen. In China geven de hoofdindices circa driekwart procent prijs, terwijl de andere beurzen juist licht in het groen noteren. Sydney is koploper met een bescheiden winst van een half procent, nadat de Reserve Bank of Australia de rente voor de vijfde keer op rij met 25 basispunten verhoogde.

De Australische centrale bank gaf vanochtend de verwachting af dat nog meer renteverhogingen nodig zijn om de inflatie te bestrijden.

Maandagavond koerste de Amerikaanse olie-future in New York 1 procent hoger op 80,46 dollar per vat, en vanochtend stijgt de future met enkele tienden van een procent verder. Marktvolgers merkten op dat de olieprijs daarmee nog steeds binnen de grenzen van 71 tot 82 dollar per vat noteert, waar de markt al bijna vier maanden binnen beweegt.

Een uitbraak boven de weerstand van de 82 dollargrens zou volgens marktvolgers een significant signaal afgeven.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen jaar zag TKH Group uit Haaksbergen de omzet met 19,2 procent stijgen naar 1,82 miljard euro. Autonoom was de groei 18,0 procent. Dit leverde een bijna 24 procent hogere EBITA voor eenmalige posten op van 234,8 miljoen euro. De winst voor amortisatie, eenmalige inkomsten en kosten steeg van 113,9 miljoen naar 143,6 miljoen euro, een plus op jaarbasis van 26,1 procent. TKH rekende op een bedrag van 136 tot 144 miljoen euro. Verder zei TKH voor 2023 te mikken op een autonome groei van de omzet en de EBITA.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 4.049,42 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.431,44 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 11.675,74 punten.