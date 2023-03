Minieme omzetdaling voor Zalando Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Zalando

(ABM FN) Zalando heeft in 2022 een licht lagere omzet geboekt, nadat klanten weer terugkeerden naar de winkelstraten, nu de coronabeperkingen zijn opgeheven. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Duitse online retailer. In het afgelopen jaar werd een omzet geboekt van 10,3 miljard euro, hetgeen 0,1 procent minder was dan in 2021. De brutotransactiewaarde steeg wel met 3,2 procent tot 14,8 miljard euro. Zalando zag de resultaten tijdens de coronapandemie fors aantrekken, maar die lopen nu terug omdat klanten weer steeds vaker fysieke winkels bezoeken. Onder de streep restte een nettowinst van 16,8 miljoen euro tegen 234,5 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT daalde van 468,4 naar 184,6 miljoen euro, goed voor een marge van 1,8 procent. Zalando zei in november al dat het een omzetgroei van maximaal 3 procent voorzag, terwijl de brutotransactiewaarde met 3 tot 7 procent zou stijgen. Ook mikte de retailer op een aangepaste winst van 180 miljoen tot 260 miljoen euro, en waarschuwde destijds dat het vermoedelijk aan de onderkant van die verwachtingen zou uitkomen. Voor 2023 mikt Zalando op een omzetdaling van 1 procent tot een omzetstijging van 4 procent. De brutotransactiewaarde zal met 1 tot 7 procent stijgen en de aangepaste winst moet uitkomen tussen de 280 en 350 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

