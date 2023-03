TKH haalt eigen outlook en verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in 2022 bijna een vijfde meer omzet behaald en kwam zo aan de bovenkant van de afgegeven winstoutlook uit. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Haaksbergse onderneming. "Uitstekende resultaten", oordeelde CEO Alexander van der Lof in een toelichting. In het afgelopen jaar zag TKH de omzet met 19,2 procent stijgen naar 1,82 miljard euro. Autonoom was de groei 18,0 procent. Dit leverde een bijna 24 procent hogere EBITA voor eenmalige posten op van 234,8 miljoen euro. De winst voor amortisatie, eenmalige inkomsten en kosten steeg van 113,9 miljoen naar 143,6 miljoen euro, een plus op jaarbasis van 26,1 procent. TKH rekende op een bedrag van 136 tot 144 miljoen euro. Dat de outlook is gehaald, verbaast analist Michael Roeg van Degroof Petercam niet. "Het wordt niet spannend", verwachtte de analist in aanloop naar de cijfers. De nettowinst bedroeg 137,1 miljoen euro, zelfs een plus van 44,0 procent. TKH besloot het dividend te verhogen van 1,50 naar 1,65 euro per aandeel. Ook gaat TKH voor 25 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Het rendement op de omzet steeg van 12,4 naar 12,9 procent. In het vierde kwartaal was dit zelfs 13,7 procent. De zogeheten ROCE steeg van 20,5 naar 23,2 procent in 2022. In de tweede jaarhelft was de omzetgroei met 14,9 procent trouwens wel lager. En ook de plussen voor bijvoorbeeld de EBITA en de winst vielen lager uit. "We kijken met vertrouwen naar de toekomst", zei de topman, wijzend op het recordorderboek van 972 miljoen euro aan het einde van 2022. Dit jaar denkt TKH circa 200 miljoen euro te investeren, waarvan 160 miljoen euro in het strategische investeringsprogramma. Verder rekent TKH voor 2023 op een autonome groei van de omzet en de EBITA, "ondanks de opstartkosten voor de nieuwe fabrieken". Bron: ABM Financial News

