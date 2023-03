Australie verhoogt rente voor vijfde keer met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente met nog eens 25 basispunten verhoogd, nu naar 3,60 procent. Dit bleek dinsdag uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het is de vijfde keer dat de centrale bank de rente met 25 basispunten verhoogt, nadat het eerder een reeks van vier renteverhogingen van elk 50 basispunten had ingezet. De bank verwachtte dinsdag dat nog meer renteverhoging nodig zijn om de inflatie te bestrijden. En ook dit keer gaf de bank aan dat de inflatie wereldwijd hoog blijft, maar ook dat er zich een zekere matiging aftekent, met uitzondering van de inflatie in de dienstensector. Prijzen van goederen lijken volgens de centrale bank de komende maanden minder hard te stijgen, ook omdat de binnenlandse vraag afkoelt. De verwachting voor dit jaar is dat de inflatie daalt en halverwege 2025 rond 3 procent ligt. Deze prognose hanteerde de RBA in februari ook al. De Australische economie groeide in het laatste kwartaal van het vorig jaar met 0,5 procent op kwartaalbasis en met 2,5 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. De centrale bank verwacht dat de economische groei voor de komende jaren beneden de groeitrend ligt. De verkrapping van het monetaire beleid leidt onderhand wel tot een vertraging in de uitgaven door huishoudens. De verwachtingen ten aanzien hiervan zijn naar beneden bijgesteld. De vooruitzichten voor bedrijfsinvesteringen blijven onverminderd gunstig, aldus de RBA. Veel bedrijven zien momenteel een hoge bezettingsgraad. De arbeidsmarkt blijft krap met een werkloosheid die dicht bij het peil van vijftig jaar terug ligt. In januari daalde de werkloosheid nog iets verder, deels als gevolg van seizoensgebonden effecten. De verwacht is dat de werkloosheid weer wat oploopt als de economische activiteit een vertraging ondergaat. Het risico op een loon-prijsspiraal is afgenomen. Niettemin blijft de RBA zeer alert op de ontwikkelingen van inkomens. De RBA mikt voor de inflatie op 2 tot 3 procent, maar schat ook in dat een zachte landing van de economie geen zekere zaak is. De Australische dollar daalde dinsdag 0,2 procent tot 0,6715 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

