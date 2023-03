Kleine winst bij opening Europese beurzen voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 12 punten voor de Duitse DAX, een plus van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten, waarbij beleggers de nieuwe groeidoelstellingen van China verwerkten en vooruit blikten op economische updates deze week uit de Verenigde Staten. Chinese stelde tijdens het weekend een groeidoelstelling vast van 5 procent voor 2023, het laagste in meer dan een kwart eeuw.

CMC Markets zei dat de belangrijkste focus deze week, afgezien van het ADP-rapport en Amerikaanse banenrapport, de getuigenissen van Fed-voorzitter Jerome Powell voor de Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zullen zijn, waarbij hij waarschijnlijk zal worden ondervraagd over hoe hij de stand van de economie ziet in het licht van de recente sterke macro-cijfers, en welke maatregelen de Fed zou kunnen nemen als de cijfers sterk blijven.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone op maandbasis zijn gestegen met 0,3 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 2,3 procent.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft interesse getoond in de aanstaande veiling van olievelden in Guyana. Dit schreef persbureau Reuters maandag op basis van bronnen. Naast Shell zouden nog minstens negen andere bedrijven interesse hebben, waaronder Petrobras en Chevron. Guyana geldt momenteel als de meest populaire regio voor olie, aldus Reuters. Een beslissing wordt volgende maand verwacht. Shell sloot 0,5 procent hoger.

Corbion verloor 2,8 procent in Amsterdam, na koersdoelverlagingen van Barclays en Berenberg. Het bedrijf verloor afgelopen week al flink terrein na het openen van de boeken.

In Frankfurt won Daimler Truck 5,2 procent, terwijl Volkswagen 2,3 procent verloor. Commerzbank steeg 3,4 procent. BASF daalde 1,9 procent.

In Parijs won Michelin 2,1 procent, terwijl ArcelorMittal 1,5 procent verloor.

In Londen trokken mijnbouwers de index omlaag. Rio Tinto daalde 2,8 procent, Antofagasta 1,4 procent en BHP 2,5 procent.

Euro STOXX 50 4.313,78 (+0,4%)

STOXX Europe 600 464,18 (0,0%)

DAX 15.653,58 (+0,5%)

CAC 40 7.373,21 (+0,3%)

FTSE 100 7.929,79 (-0,2%)

SMI 11.147,25 (-0,4%)

AEX 759,83 (-0,1%)

BEL 20 3.881,94 (-0,1%)

FTSE MIB 27.949,29 (+0,5%)

IBEX 35 9.511,00 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdg vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten worstelden om momentum in de aanloop naar getuigenissen van Fed-voorzitter Jerome Powel en cruciale banencijfers later deze week.

"Powell zal zeker herhalen dat de Fed nog niet klaar is met zijn strijd tegen inflatie, dat de arbeidsmarkt bijzonder sterk blijft, dat een zachte landing mogelijk is, maar dat de Fed niet zal aarzelen om groei op te offeren om de inflatie zo snel mogelijk te verminderen", zei Swissquote Bank.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het aantal orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken in januari op maandbasis is gedaald met 1,6 procent, na een stijging met 1,7 procent een maand eerder.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1 procent, ofwel 0,78 dollar, hoger op 80,46 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS alleen de groothandelsvoorraden van januari geagendeerd. Daarnaast kijken beleggers uit naar de getuigenis van Fed-voorzitter Jerom Powell voor de Amerikaanse senaat.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft in de Verenigde Staten de prijzen voor de Model S en Model X verlaagd in een poging de omzet aan te jagen in de laatste maand van het eerste kwartaal. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Tesla van 180 naar 230 dollar met een herhaling van het koopadvies na de beleggersdag in Austin vorige week. Analist Owen Patterson heeft de winstverwachting met 10 procent verhoogd en is veel positiever dan Tesla zelf over de groei. De operationele winst in het eerste kwartaal van 2023 zal volgens de analist het dieptepunt zijn. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Amazon sluit 8 van zijn ruim 20 Go-levensmiddelenwinkels in de VS om kosten te besparen. Het aandeel verloor 1,0 procent.

Apple noteerde bijna 2,0 procent hoger. Goldman Sachs is gestart met het volgen van Apple en plakte een koopadvies op het aandeel.

De Britse chipontwerper ARM, dat eigendom is van het Japanse Softbank Group, wil minimaal 8 miljard dollar ophalen met een beursgang in de Verenigde Staten. Dat meldde persbureau Reuters. Naar verwachting zal ARM in april een aanvraag doen voor een beursnotering later dit jaar. De datum moet nog worden vastgesteld en hangt af van de marktomstandigheden.

S&P 500 index 4.048,42 (+0,1%)

Dow Jones index 33.431,44 (+0,1%)

Nasdaq Composite 11.675,74 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld. De Chinese export bleek in januari en februari gedaald, maar iets minder sterk dan werd voorzien.

Nikkei 225 28.323,54 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.308,08 (-0,4%)

Hang Seng 20.580,80 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0683. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0675 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0677 op de borden.

USD/JPY Yen 135,94

EUR/USD Euro 1,0683

EUR/JPY Yen 145,21

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Januari/Februari (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Fabrieksorders - Januari (Dld)

16:00 Groothandelsvoorraden - Januari (VS)

16:00 Verklaring Fed-voorzitter Powell in Senaat (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Henkel - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)