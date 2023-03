Wall Street licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.049,42 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.431,44 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 11.675,74 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten worstelden om momentum in de aanloop naar getuigenissen van Fed-voorzitter Jerome Powel en cruciale banencijfers later deze week.

"Powell zal zeker herhalen dat de Fed nog niet klaar is met zijn strijd tegen inflatie, dat de arbeidsmarkt bijzonder sterk blijft, dat een zachte landing mogelijk is, maar dat de Fed niet zal aarzelen om groei op te offeren om de inflatie zo snel mogelijk te verminderen", zei Swissquote Bank.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het aantal orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken in januari op maandbasis is gedaald met 1,6 procent, na een stijging met 1,7 procent een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,0675. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0665 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0632 op de borden.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1 procent, ofwel 0,78 dollar, hoger op 80,46 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS alleen de groothandelsvoorraden van januari geagendeerd. Daarnaast kijken beleggers uit naar de getuigenis van Fed-voorzitter Jerom Powell voor de Amerikaanse senaat.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft in de Verenigde Staten de prijzen voor de Model S en Model X verlaagd in een poging de omzet aan te jagen in de laatste maand van het eerste kwartaal. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Tesla van 180 naar 230 dollar met een herhaling van het koopadvies na de beleggersdag in Austin vorige week. Analist Owen Patterson heeft de winstverwachting met 10 procent verhoogd en is veel positiever dan Tesla zelf over de groei. De operationele winst in het eerste kwartaal van 2023 zal volgens de analist het dieptepunt zijn. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Amazon sluit 8 van zijn ruim 20 Go-levensmiddelenwinkels in de VS om kosten te besparen. Het aandeel verloor 1,0 procent.

Apple noteerde bijna 2,0 procent hoger. Goldman Sachs is gestart met het volgen van Apple en plakte een koopadvies op het aandeel.

De Britse chipontwerper ARM, dat eigendom is van het Japanse Softbank Group, wil minimaal 8 miljard dollar ophalen met een beursgang in de Verenigde Staten. Dat meldde persbureau Reuters. Naar verwachting zal ARM in april een aanvraag doen voor een beursnotering later dit jaar. De datum moet nog worden vastgesteld en hangt af van de marktomstandigheden.