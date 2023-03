Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, waarmee verliezen van eerder op de dag gedurende het verloop van de handelsdag werden gecompenseerd. De olieprijs kwam eerder op de dag onder druk te staan na een teleurstellende groeidoelstelling voor de Chinese economie dit jaar. De Chinese premier Li Keqiang kondigde zondag aan dat de groeidoelstelling voor China dit jaar is vastgesteld op "ongeveer 5 procent", het laagste in meer dan een kwart eeuw. De Chinese economie groeide het afgelopen jaar met slechts 3 procent, wat ver achterbleef bij de doelstelling van de regering van 5,5 procent. De misser was voor een groot deel te wijten aan de lockdowns vanwege het coronavirus. Bulls op de oliemarkt stelden eerder dat een sterke stijging van de vraag naar ruwe olie uit China, één van 's werelds grootste energieverbruikers, zou bijdragen aan een rally in 2023. "Vergeet niet dat handelaren dachten dat het loslaten van het zero-covid-beleid in China zou resulteren in een sterk vraag, maar die verwachtingen worden vandaag door de realiteit ingehaald", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1 procent, ofwel 0,78 dollar, hoger op 80,46 dollar op de New York Mercantile Exchange. Marktvolgers merkten op dat de olieprijs daarmee nog steeds binnen de grenzen van 71 - 82 dollar per vat eindigden, waar de markt al bijna vier maanden binnen beweegt. Bron: ABM Financial News

