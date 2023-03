Europese beurzen overwegend hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 464,18 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.653,58 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.373,21 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.929,79 punten. Europese aandelen stegen maandag, terwijl beleggers de nieuwe groeidoelstellingen van China verwerkten en vooruit blikten op economische updates deze week uit de Verenigde Staten. Chinese stelde tijdens het weekend een groeidoelstelling vast van 5 procent voor 2023, het laagste in meer dan een kwart eeuw. CMC Markets zei dat de belangrijkste focus deze week, afgezien van het ADP-rapport en Amerikaanse banenrapport, de getuigenissen van Fed-voorzitter Jerome Powell voor de Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zullen zijn, waarbij hij waarschijnlijk zal worden ondervraagd over hoe hij de stand van de economie ziet in het licht van de recente sterke macro-cijfers, en welke maatregelen de Fed zou kunnen nemen als de cijfers sterk blijven. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone op maandbasis zijn gestegen met 0,3 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 2,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0677. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0618 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0632 op de borden. Olie noteerde maandag tot 0,3 procent hoger. Bedrijfsnieuws Shell heeft interesse getoond in de aanstaande veiling van olievelden in Guyana. Dit schreef persbureau Reuters maandag op basis van bronnen. Naast Shell zouden nog minstens negen andere bedrijven interesse hebben, waaronder Petrobras en Chevron. Guyana geldt momenteel als de meest populaire regio voor olie, aldus Reuters. Een beslissing wordt volgende maand verwacht. Shell sloot 0,5 procent hoger. Corbion verloor 2,8 procent in Amsterdam, na koersdoelverlagingen van Barclays en Berenberg. Het bedrijf verloor afgelopen week al flink terrein na het openen van de boeken. In Frankfurt won Daimler Truck 5,2 procent, terwijl Volkswagen 2,3 procent verloor. Commerzbank steeg 3,4 procent. BASF daalde 1,9 procent. In Parijs won Michelin 2,1 procent, terwijl ArcelorMittal 1,5 procent verloor. In Londen trokken mijnbouwers de index omlaag. Rio Tinto daalde 2,8 procent, Antofagasta 1,4 procent en BHP 2,5 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.070,64 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

