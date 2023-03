AEX begint terughoudend aan nieuwe week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week terughoudend begonnen. Met een slotstand van 759,83 punten daalde de AEX maandag 0,1 procent.



"Belangrijkere aanjagers zijn deze week onder meer de getuigenissen van Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdag en woensdag voor het Amerikaanse Congres", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Wellicht wordt dan duidelijker hoe Powell over de inflatie denkt en welke renteverhogingen nog mogen worden verwacht.



"[Powell] zal zeker herhalen dat de Fed nog niet klaar is met haar strijd tegen de inflatie, dat de arbeidsmarkt bijzonder sterk blijft en dat een zachte landing mogelijk is, maar ook dat de Fed niet zal aarzelen om de groei op te offeren om de inflatie zo snel mogelijk af te remmen", aldus Swissquote Bank.



"Als we kijken naar de laatste macrocijfers, de inflatie die niet meer afkoelt en de geweldige banencijfers van vorige maand, verwachten we niets minder dan een hawkish geluid van Powell", aldus Swissquote Bank. Mocht Powell het woord 'desinflatie' toch in de mond nemen, dan is dat mogelijk positief voor het sentiment.



Verder wordt uitgekeken naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, aldus Blekemolen. Op woensdag komt loonstrookjesverwerker ADP met banencijfers en vrijdag verschijnt het officiële rapport in de VS.



"De verwachting is dat er in februari 225.000 banen bijkwamen, nadat er in januari ook al 517.000 nieuwe banen werden toegevoegd aan de economie", aldus Blekemolen.



Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Vanochtend werd bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in januari met 0,3 procent zijn gestegen op maandbasis. Er werd een stijging van 0,5 procent verwacht. Op jaarbasis daalden de detailhandelsverkopen echter met 2,3 procent.



De Amerikaanse fabrieksorders daalden in januari met 1,6 procent op maandbasis, na een stijging met 1,7 procent een maand eerder. Analisten rekenden voor januari op een afname van 1,8 procent.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0679. WTI-olie werd iets duurder rond 80 dollar per vat. De obligatierentes daalden.



Bedrijfsnieuws



Besi ging aan kop in de AEX met een plus van 2 procent. ArcelorMittal was hekkensluiter met een verlies van 1,5 procent.



Shell heeft interesse getoond in de aanstaande veiling van olievelden in Guyana. Dit schreef persbureau Reuters maandag op basis van bronnen. Naast Shell zouden nog minstens negen andere bedrijven interesse hebben, waaronder Petrobras en Chevron. Guyana geldt momenteel als de meest populaire regio voor olie, aldus Reuters. Een beslissing wordt volgende maand verwacht. Shell steeg een half procent.



Unibail-Rodamco-Westfield en Philips stegen ruim een procent.



Delhaize heeft de vakbonden uitgenodigd voor een vergadering om het toekomstperspectief te bespreken. Dat meldde dagblad De Tijd maandag. Het aandeel Ahold Delhaize verloor maandag licht terrein.



Corbion stond opnieuw onder druk in de AMX, na koersdoelverlagingen van Barclays en Berenberg. Het bedrijf verloor afgelopen week al flink terrein na het openen van de boeken. Het aandeel daalde maandag bijna 3 procent. Inpost daalde ruim 2 procent.



Air France-KLM won meer dan anderhalf procent. CTP voerde de AMX aan met een plus van 3 procent. Galapagos won ruim 2 procent.



Vivoryon deed goede zaken in de AScX met een winst van ruim 2 procent. TomTom leverde ruim 3 procent in. Accsys verloor bijna 2 procent.



Het lokaal genoteerde MotorK won liefst 14 procent, maar de volumes waren laag.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot tot een procent in het groen.

Bron: ABM Financial News