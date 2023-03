Oostenrijker Holzmann pleit voor nog vier renteverhogingen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Robert Holzmann, voorzitter van de centrale bank van Oostenrijk en bestuurslid van de Europese Centrale Bank, heeft maandag gepleit voor nog vier renteverhogingen van 50 basispunten. Dit meldde het Duitse Handelsblatt na een interview met Holzmann. Holzmann wil dat tijdens elke vergadering tot en met juli de rente met 50 basispunten wordt verhoogd "Ik ga ervan uit dat de kerninflatie in de eerste helft van het jaar niet significant zal afnemen en rond het huidige niveau zal blijven", zei de bankier tegen de Duitse krant. "In dat geval verwacht ik dat we dit jaar nog vier keer de rente met een half procentpunt verhogen", voegde hij toe. De Duitse tienjaarsrente steeg maandag naar 2,726 procent en de tweejarige variant liep op naar 3,307 procent. Bron: ABM Financial News

