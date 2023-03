Goldman Sachs plakt koopadvies op Apple Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is gestart met het volgen van Apple met een koopadvies en een koersdoel van 199 dollar. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. Volgens Goldman focussen beleggers te veel op de vertraging van de omzetgroei bij de producten van Apple. De markt zou meer aandacht moeten besteden aan de groei van de terugkerende inkomsten uit diensten, door Goldman "Apple-as-a-Service" genoemd. De tegenwind die Apple momenteel ervaart, zorgt bovendien voor een aantrekkelijke waardering van het aandeel, aldus Goldman. Apple wordt momenteel verhandeld tegen 24 keer de winst over de komende 12 maanden. Tussen 2020 en 2022 was dit 27 keer en op de koerspiek van vorig jaar was dit zelfs 32 keer. Diensten zullen de komende vijf jaar goed zijn voor het grootste deel van de brutowinstgroei van Apple, schatten de analisten van Goldman, waarbij ze opmerken dat er "ruime mogelijkheden voor [meer] marktaandeel" zijn. App store- en contentabonnementen, waaronder Apple TV en Apple Music, zullen op korte termijn de grootste bijdrage leveren, denkt de zakenbank. Het aandeel Apple noteert maandag kort na de openingsbel 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

