Delhaize vergadert met vakbonden over toekomst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Delhaize heeft de vakbonden uitgenodigd voor een vergadering om het toekomstperspectief te bespreken. Dat meldt dagblad De Tijd maandag. Het bedrijf geeft geen nadere details, maar vakbonden vrezen een ontslagronde of mogelijk de verkoop van winkels aan zelfstandige ondernemers. Een woordvoerder van Delhaize zou hebben laten weten dat nadere details bekend worden gemaakt als de sociale partners zijn geïnformeerd. Moederbedrijf Ahold kondigde vorige maand aan meer kosten te willen besparen. Delhaize meldde daarop de cao te willen aanpassen om het personeel flexibeler te kunnen inzetten. Dit leidde tot stakingen in de magazijnen van Delhaize. De Tijd citeert een vakbondswoordvoerder die speculeert dat Delhaize een deel van de resterende winkels wil verkopen, die de keten zelf uitbaat. Bron: ABM Financial News

