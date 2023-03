'Weinig spektakel verwacht bij TKH' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in 2022 de eigen outlook gehaald. Dit verwacht analist Michael Roeg van Degroof Petercam. "Het wordt niet spannend", verwacht de analist. TKH gaf als verwachting voor 2022 een winst voor amortisatie en eenmalige inkomsten en kosten van 136 tot 144 miljoen euro. In 2021 was dit 113,9 miljoen euro. Bij de cijfers over het derde kwartaal herhaalde TKH deze outlook, nadat het kwartaal conform de verwachting van de Haaksbergers was verlopen. Eind februari verhoogde KBC Securities het koersdoel voor TKH van 55,00 naar 56,50 euro met een koopaanbeveling. TKH opent dinsdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.