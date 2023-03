Brits ARM van Softbank naar de beurs in VS - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse chipontwerper ARM, dat eigendom is van het Japanse Softbank Group, wil minimaal 8 miljard dollar ophalen met een beursgang in de Verenigde Staten. Dat meldde persbureau Reuters. Naar verwachting zal ARM in april een aanvraag doen voor een beursnotering later dit jaar, meldde het persbureau. De datum moet nog worden vastgesteld en hangt af van de marktomstandigheden. Vrijdag kondigde het bedrijf aan dat een beursnotering in de VS de beste stap vooruit was. Het hoofdkantoor blijft Brits en in een later stadium zou een Britse beursnotering kunnen volgen. ARM zou mikken op een waardering van meer dan 50 miljard dollar. Softbank kocht ARM in 2016 voor circa 32 miljard dollar. Nadat een overname door Nvidia voor 40 miljard dollar afketste in februari vorig jaar, kondigde Softbank de plannen aan voor een beursgang. Bron: ABM Financial News

