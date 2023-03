Futures voorspellen terughoudende opening op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen beginnen de nieuwe week terughoudend. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 rond de slotstand van vrijdag, toen de index flink steeg.

Ondanks dit sterk slot van Wall Street op vrijdag zijn analisten sceptisch over de houdbaarheid van deze rally. Volgens BTIG ligt er een "stevige weerstand" voor de S&P 500 op 4.060 tot 4.080 punten. De volgende weerstand ligt dan op 4.125 tot 4.150 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets kijken beleggers deze week uit naar het Amerikaanse banenrapport van ADP op woensdag en het officiële rapport op vrijdag. De analist verwacht dat beide rapporten laten zien dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd veerkrachtig is.

Ook zal Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdag en woensdag een toespraak geven in het Amerikaanse congres. Powell zal daarbij vermoedelijk de vraag krijgen wat zijn visie op de Amerikaanse economie is in het licht van de recente sterke macrocijfers en welke maatregelen nodig zijn.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Kort na de openingsbel staan alleen de Amerikaanse fabrieksorders op de rol.

De euro/dollar noteert maandag rond lunchtijd licht lager op 1,0630. WTI-olie is bijna anderhalf procent goedkoper op 78,40 dollar per vat. De obligatierentes dalen.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft in de Verenigde Staten de prijzen voor de Model S en Model X verlaagd in een poging de omzet aan te jagen in de laatste maand van het eerste kwartaal. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Tesla van 180 naar 230 dollar met een herhaling van heet koopadvies na de beleggersdag in Austin vorige week. Analist Owen Patterson heeft de winstverwachting met 10 procent verhoogd en is veel positiever dan Tesla zelf over de groei. De operationele winst in het eerste kwartaal van 2023 zal volgens de analist het dieptepunt zijn. Het aandeel stijgt voorbeurs licht.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 1,6 procent tot 4.045,64 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 33.390,97 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 11.689,01 punten.