Europese beurzen voorzichtig hoger rond lunchtijd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren maandag rond lunchtijd overwegend in het groen. De Stoxx Europe 600 index stijgt fractioneel tot 464,34 punten. De Duitse DAX laat een winst optekenen van 0,2 procent op 15.606,64 punten. De Franse CAC 40 wint 0,3 procent bij een stand van 7.373,22 punten. De Britse FTSE staat 0,4 procent lager op 7.917,04 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets weten beleggers de zorgen over de inflatie, die hardnekkiger blijkt dan gedacht, even naast zich neer te leggen. Vorige week eindigden de Europese beurzen ook al hoger.

Vooral de Duitse DAX had volgens Hewson een goede week, geholpen door het vertrouwen dat de energieprijzen verder zullen dalen en dat de mondiale economie veerkrachtig zal blijven nu de Chinese economie heropent na de coronacrisis.

Beijing liet dit weekend weten dat het voor 2023 mikt op een groei van de Chinese economie met 5,0 procent. In 2022 groeide de tweede economie van de wereld met 3,0 procent.

Volgens Hewson kijken beleggers deze week uit naar het Amerikaanse banenrapport van ADP op woensdag en het officiële rapport op vrijdag. De analist verwacht dat beide rapporten laten zien dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd veerkrachtig is. Verder verschijnt de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, deze week voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid van de Fed.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Vanochtend werd bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in januari met 0,3 procent zijn gestegen op maandbasis. Er werd een stijging van 0,5 procent verwacht. Op jaarbasis daalden de detailhandelsverkopen met 2,3 procent.

De euro/dollar noteert maandag rond lunchtijd nagenoeg stabiel op 1,0632. WI-olie is bijna anderhalf procent goedkoper op 78,58 dollar per vat. De obligatierentes dalen.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft interesse getoond in de aanstaande veiling van olievelden in Guyana. Dit schreef persbureau Reuters maandag op basis van bronnen. Naast Shell zouden nog minstens negen andere bedrijven interesse hebben, waaronder Petrobras en Chevron. Guyana geldt momenteel als de meest populaire regio voor olie, aldus Reuters. Een beslissing wordt volgende maand verwacht. Shell noteert maandag licht hoger.

Corbion verliest bijna 4 procent in Amsterdam, na koersdoelverlagingen van Barclays en Berenberg. Het bedrijf verloor afgelopen week al flink terrein na het openen van de boeken.

In Frankfurt gaat Porsche Automobil Holding aan kop, met een plus van ruim 3 procent. Daimler Truck stijgt ruim een procent. Verder doet vastgoedbedrijf Vonovia goede zaken in de DAX, met een winst van zo'n 2 procent. Chemiebedrijven BASF en Covestro staan onder druk en verliezen gemiddeld 2 procent.

Michelin is koploper in Parijs, met een plus van anderhalf procent. EssilorLuxottica, Hermes en LVMH winnen rond een procent. Carrefour is de hekkensluiter in de CAC 40 en levert rond 1,5 procent in. Ook ArcelorMittal staat onder druk.

In Londen trekken mijnbouwers de index omlaag. Rio Tinto daalt 3 procent, Antofagasta 1,5 procent en BHP 2 procent.

Futures Wall Street

De futures op Wall Street voorspellen vooralsnog een licht lagere opening. De S&P 500 noteert rond het middaguur fractioneel in het rood.