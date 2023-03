Valuta: week in teken van Amerikaanse arbeidsmarkt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt zal deze week naar verwachting in een smalle bandbreedte handelen, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, dat vorige maand een schrikbarend sterke arbeidsmarkt liet zien. De markt wacht op het banenrapport van vrijdag en mogelijke nieuwe tekenen van een oververhitte arbeidsmarkt, die zou wijzen op aanhoudende looninflatie en daarmee een beleidsrente van de Fed die langer hoog blijft. Als dit cijfer opnieuw aan de hoge kant ligt, kan de euro/dollar onder de 1,06 zakken, volgens Rabobank. Vorige maand kwam er "ongelooflijk" hoog aantal van meer dan een half miljoen banen bij in de Verengide Staten, zei analist Teeuwe Mevissen van Rabobank, waar gerekend was op een vrij stabiel aantal rond 200.000. Ook daalde het werkloosheidspercentage waar een lichte stijging was voorspeld. Ook valuta-analist Chris Turner van ING denkt dat er weinig grote uitslagen zullen zijn in afwachting van de vraag, of het Amerikaanse banenrapport van vorige maand een eenmalige uitschieter was. De analistenverwachting voor het nieuwe banenrapport ligt op 215.000, wat overeenkomst met het aantal banen dat normaal gesproken erbij komt op basis van de bevolkingsgroei. Loonstrookjesverwerker ADP geeft woensdag een schot voor de boeg met zijn banencijfer, gebaseerd op een nieuwe methode die minder zou moeten afwijken van het officiële banenrapport van vrijdag. De wekelijkse cijfers voor de steunaanvragen geven donderdagmiddag ook een beperkte indicatie, zei Mevissen. Vorige week was er een kleine daling. Het banenrapport is zo belangrijk, omdat een krappe arbeidsmarkt opwaartse loondruk geeft, wat leidt tot een hogere kerninflatie, terwijl een daling van de kerninflatie nodig is om een einde te maken aan de renteverhogingen door de Fed. Het optimisme daarover is niet toegenomen, volgens Mevissen. Recent bleek uit gegevens afkomstig van de ECB dat de inflatiedruk minder wordt aangejaagd door de factor arbeid dan door de factor kapitaal: bedrijven die de kostenstijging door de geopolitieke energiecrisis gebruiken als excuus om de winstmarges verhogen. "Niet heel ethisch", oordeelt Mevissen. Sowieso blijkt het voorspellen van de inflatie, ook voor de centrale banken een ondoenlijke zaak, volgens Mevissen. Er zijn steeds onverwachte schokken die veel impact hebben, maar zulke schokken zijn nu eenmaal niet te voorspellen. "Voorspel maar eens een coronacrisis." De euro/dollar noteerde maandagochtend op 1,0631 euro, nagenoeg gelijk aan de stand van 1,0634 voor het weekend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.