Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Tesla

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft maandag het koersdoel voor het aandeel Tesla verhoogd van 180 naar 230 dollar en handhaaft het koopadvies na de beleggersdag in Austin. Analist Owen Patterson heeft de winstverwachting met 10 procent verhoogd en is veel positiever dan Tesla zelf over de groei, die in vijf jaar tijd weer boven 30 procent zal liggen volgens Jefferies. De operationele winst in het eerste kwartaal van 2023 zal volgens de analist het dieptepunt zijn.



Dynamische verkoopprijzen kunnen de schaal van de verkoop van de Tesla Model 3 en Model Y verder vergroten, wat mogelijk wel verrassingen in de winst in 2023 en 2024 beperkt, maar goed is voor de kasstroom en het rendement. De beleggersdag liet zien dat de marge sterk bleef, ondanks dat Tesla twee grote fabrieken aan het bouwen is. De beleggersdag liet volgens Patterson ook zien dat Tesla zich nog steeds onderscheidt door een focus op meer doen met minder grondstoffen en continue verbeteringen aanbrengen, volgens Jefferies. Zo moeten de kosten van het NextGen-platform in vijf jaar tijd halveren, en het grondstoffenverbruik met 40 procent, door technologie en schaalvoordelen. Voor Model 3 ligt dit doel op een afname met 30 procent. Bron: ABM Financial News

