'Shell toont interesse in olievelden Guyana' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft interesse getoond in de aanstaande veiling van olievelden in Guyana. Dit schreef persbureau Reuters maandag op basis van bronnen. Naast Shell zouden nog minstens negen andere bedrijven interesse hebben, waaronder Petrobras en Chevron. Guyana geldt momenteel als de meest populaire regio's voor olie, aldus Reuters. Het Zuid-Amerikaanse land veilt 14 velden. Dit moet de economie een 'boost' geven en ook hoopt Guyana zo minder afhankelijk te worden van Exxon Mobil, dat nu een dominante marktpositie heeft. De winnende biedingen op de olievelden van Guyana worden volgende maand bekendgemaakt, zo meldde Reuters. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.