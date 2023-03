AEX maakt pas op de plaats Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef maandagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur maakte de AEX een pas op de plaats op 760,65 punten. "Ondanks de stijgende rentes, wisten de Europese beurzen afgelopen week hoger af te sluiten", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Daarmee wisten beleggers de zorgen over de inflatie, die hardnekkiger blijkt dan gedacht, even naast zich neer te leggen, zo concludeerde de analist. Vooral de Duitse DAX had volgens Hewson een goede week, geholpen door het vertrouwen dat de energieprijzen verder zullen dalen en dat de mondiale economie veerkrachtig zal blijven nu de Chinese economie heropent na de coronacrisis. Op vrijdag kregen de beurzen nog vleugels, nadat de Europese producentenprijsinflatie sterker daalde dan verwacht, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Dit bevestigt het beeld dat de inflatie verder zal afnemen. Na eerder in de week te zijn gestegen, daalden in reactie de rentes over een breed front", zag Wiersma. Na de daling van de rentes, bleken vooral de rentegevoelige IT-aandelen in trek te zijn, zo merkte ING op. Volgens Hewson kijken beleggers deze week uit naar het Amerikaanse banenrapport van ADP op woensdag en het officiële rapport op vrijdag. De analist verwacht dat beide rapporten laten zien dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd veerkrachtig is. Ook zal Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdag en woensdag een toespraak geven in het Amerikaanse congres. Powell zal daarbij vermoedelijk de vraag krijgen wat zijn visie op de Amerikaanse economie is in het licht van de recente sterke macrocijfers en welke maatregelen nodig zijn als de cijfers sterk blijven, aldus Hewson. "Desondanks zal het onwaarschijnlijk zijn dat Powell veel details geeft, gezien de volgende Fed-vergadering bijna plaatsvindt", merkte de analist op. "Maar beleggers moeten ook niet verrast zijn als de markt ieder woord nauwkeurig afweegt." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0630. De olieprijzen daalden met circa een half procent tot 79,13 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen Aegon en NN Group ongeveer 0,8 procent. Alleen ArcelorMittal noteerde meer dan een procent in het rood. In de AMX wonnen Galapagos en ABN AMRO 0,6 tot 1,9 procent. Fugro en Corbion verloren juist 1,9 tot 3,8 procent. Analisten verlaagden hun koersdoelen voor Corbion, na de jaarcijfers van afgelopen vrijdag. In de AScX daalde Azerion 1,4 procent. Vivoryon won juist 3,4 procent. Bron: ABM Financial News

