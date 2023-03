Flinke omzetstijging voor Mithra Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Mithra Pharmaceuticals

(ABM FN) De omzet van Mithra Pharmaceuticals is in 2022 gestegen tot 67 miljoen euro, waardoor het verlies min of meer halveerde. Dit maakte het bedrijf dinsdagmorgen bekend. De omzetstijging was vooral te danken aan het afsluiten van de eerste licentieovereenkomst voor Donesta met Gedeon Richter. In 2021 kwam de omzet uit op 22,7 miljoen euro. Het verlies liep zo terug van 116,9 miljoen euro in 2021 naar 59,6 miljoen euro in 2022. De cashpositie bedroeg op 31 december 2022 28,3 miljoen en werd nog versterkt door evenementen na het afsluiten van het boekjaar door een vooruitbetaling op Donesta van 50 miljoen euro, dankzij het dividend van Mayne Pharma van 3 miljoen euro en door de mijlpaalbetaling van 1,6 miljoen euro na de Myring-commercialisering in de VS. Op 28 februari bedroeg de cashpositie zodoende 67,5 miljoen euro. De R&D-kosten daalden afgelopen jaar met 25 procent tot 64 miljoen euro. In 2021 bedroegen die kosten nog 85,2 miljoen euro. 2022 was volgens CEO Leon Van Rompay een historisch keerpunt voor Mithra. Belangrijk waren de positieve resultaten voor Donesta, die de hoop wettigen op een marktautorisatie in de eerste helft van 2024. Mithra verwacht nog altijd een partnership voor Donesta in VS voor het einde van tweede kwartaal. Er zijn drie personen in de race om Leon Van Rompay op te volgen als CEO van Mithra Pharmaceuticals, zo meldde Mithra maandag al. Tot dit proces is afgerond, zal Van Rompay CEO blijven. Het aandeel Mithra sloot maandag op de Brusselse beurs 13,5 procent hoger af op 2,72 euro. Bron: ABM Financial News

