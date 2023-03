Barclays verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het koersdoel voor Corbion verlaagd van 40,00 naar 38,50 euro, maar handhaafde het Overwogen advies. De PLA-joint venture van Corbion bleek volgens de analisten minder winstgevend te zijn dan gehoopt en dit droeg bij aan de lagere taxaties en waardering voor de joint venture. Hoewel de EBITDA van Corbion in 2022 conform de verwachting van Barclays was, viel die bij de kernactiviteiten wel 2 procent lager uit dan voorzien, al profiteerde het bedrijf wel van sterkere prestaties bij emulgatoren in de VS. Verder wees Barclays op zwakkere marges bij Sustainable Food Solutions, mede als gevolg van seizoensgebonden effecten, maar vooral door het besluit om de voorraden in het vierde kwartaal af te bouwen. Dit laatste leidde tot een lagere productie, waardoor de vaste kosten relatief hoger uitvielen. "Maar deze impact zal vermoedelijk grotendeels eenmalig zijn", aldus Barclays. Het aandeel Corbion daalde maandagochtend met 3,0 procent tot 30,94 euro. Bron: ABM Financial News

