Meer hernieuwbare stroom in 2022

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in 2022 met 20 procent gestegen, vergeleken met een jaar eerder. Dat bleek maandag uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2021 kwam nog 33 procent van de stroom uit hernieuwbare bronnen en in 2022 steeg dit naar 40 procent. In absolute hoeveelheid energie was dit een toename van 39 miljard naar 47 miljard kilowattuur. De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 11 procent, van bijna 75 miljard naar 66,5 miljard kilowattuur. Stroom uit zonne-energie groeide met 54 procent tot 17,7 miljard kilowattuur, stroom uit wind steeg met 17 procent tot 21,1 miljard kilowattuur. De productie van elektriciteit uit biomassa daalde daartegen van 9,8 miljard naar 8,6 miljard kilowattuur. Bron: ABM Financial News

