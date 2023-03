DGB gaat Ivoorkust helpen met bosherstel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DGB Group herbebossingsproject Bulindi Chimpanzee ?& Community Project

(ABM FN-Dow Jones) Het ministerie voor water en bossen van de Republiek Ivoorkust heeft een principe-overeenkomst getekend met DGB Group voor samenwerking in bescherming, behoud en herstel van bossen in het Afrikaanse land. Dat maakte DGB maandagochtend bekend. In de afgelopen decennia is het bosareaal van Ivoorkust sterk gekrompen van 16 miljoen tot minder dan 3 miljoen hectare. DGB gaat de regering helpen met zijn strategie om privaat bos te behouden door middel van zogeheten carbon credit-projecten. Eerst zal een haalbaarheidsstudie worden gedaan van de herbebossing van door de overheid aangewezen bosterreinen om CO2-emissierechten te verdienen. De samenwerking strekt zich verder uit tot het bosbeheer, ontwikkeling van natuurlijke bossen en de bewustmaking van gemeenschappen en producenten voor het bosbeleid en de bijbehorende gedragscode. Financiële details gaf DGB maandag niet. Bron: ABM Financial News

