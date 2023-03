Berenberg verlaagt koersdoel Aedifica Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Aedifica verlaagd van 110,00 naar 105,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Kai Klose van Berenberg merkte op dat Aedifica verwacht dat de ontwikkelingspijplijn zal leiden tot een kwaliteitsverbetering van de totale portefeuille, omdat nieuwe zorglocaties onder meer zullen profiteren van een hogere energie-efficiëntie. Aedifica bevestigde tijdens een roadshow dat het rendement op de kostprijs 5,3 procent zal zijn en dat de bouwactiviteiten binnen het investeringsbudget vallen, met uitzondering van Finland, waar het bedrijf een eigen ontwikkelingsteam heeft en mikt op een rendement van circa 6 procent. Aedifica zei volgens Klose ook "zeer selectief" te blijven in aanvullende overnames en dat de prijzen in de investeringsmarkten niet noemenswaardig zijn veranderd tot dusver, ondanks de hogere rentes. Op regionaal vlak blijft het vastgoedbedrijf volgens de analist positief over Scandinavië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, terwijl de blootstelling aan Brussel in de komende jaren mogelijk wordt teruggeschroefd. Het aandeel Aedifica sloot vrijdag op 77,60 euro. Bron: ABM Financial News

