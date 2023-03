AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start na onder meer een overtuigend slot op Wall Street vrijdagavond. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al bijna twee procent hoger op een slotstand van 760,57 punten.

Het Damrak schudde met die stijging de rentevrees van zich af, die een groot deel van de week wel voelbaar was op de mondiale beurzen. Beleggers blijven beducht op aanhoudende monetaire verkrapping van de grote centrale banken nu de inflatie veel minder snel lijkt af te koelen dan gedacht.

Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie piekte afgelopen week ruim boven de vier procent, en noteerde daarmee kort onder het hoogste niveau van 2022, om vervolgens vrijdag weer terug te vallen.

In Frankfurt noteerde het rendement op de Duitse Bund afgelopen week met 2,72 procent zelfs op het hoogste niveau sinds 2011. Obligatiehandelaren geven daarmee het signaal af dat zij voorzien dat de verkrappingscyclus van de Europese Centrale Bank nog wel even aan zal houden.

Ondertussen lijken beleggers wel optimistischer te zijn geworden nu veel doemvoorspellingen naar de prullenbak verwezen zijn. "Eind 2022 verwachtte de marktconsensus een recessie in de eurozone en in de Verenigde Staten voor 2023. Dit is nu verre van zeker”, aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

De valutakenner wees onder meer op het feit dat de "Amerikaanse consument veel veerkrachtiger is dan aanvankelijk werd verwacht, ondanks de wijdverbreide inflatie."

Zelfs Europa staat er volgens Derks beter voor dan aanvankelijk werd verwacht. "Kijk naar de Britse economie. Er bestond weinig twijfel over dat de recessie diep en langdurig zou zijn”. Vooralsnog is een recessie echter uitgebleven.

Op Wall Street sloot de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen vrijdagavond ruim anderhalf procent hoger. In Azië weten de beurzen vanochtend ook de weg omhoog te vinden. Koplopers zijn Seoel en Hongkong met winsten van ongeveer een procent.

China mikt voor dit jaar op een economische groei van ongeveer 5 procent, het laagste niveau in meer dan een kwart eeuw. Dit heeft premier Li Keqiang zondag bekendgemaakt bij de opening van het parlementaire jaar.

De beoogde groei is lager dan de doelstelling van 5,5 procent die Beijing in 2022 ambieerde. Uiteindelijk groeide de Chinese economie afgelopen jaar met 3 procent.



De Amerikaans olie-future doet vanochtend juist met ruim een half procent een stapje terug, nadat de future afgelopen week op weekbasis nog ruim vier procent won op bijna 80 dollar per vat.

Internationaal is het cijferseizoen bijna achter de rug. Deze week zal vooral de aandacht uitgaan naar een banenrapport van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP, die woensdag wordt vrijgegeven, gevolgd door het officiële banenrapport op vrijdag. De Fed zal deze cijfers aandachtig bestuderen. Ook komt voorzitter Jerome Powell aan het woord. Hij verschijnt deze week tweemaal voor het Amerikaanse Congres.

Bedrijfsnieuws

Shell rondde de verkoop van zijn belang in het Russische Salym-project af. Shell had een belang van 50 procent in het project, ondergebracht in Shell Salym Development bv, een volledige dochteronderneming van Shell. De financiële details van de transactie werden niet vermeld.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Corbion van 32,00 naar 30,00 euro met een onveranderd Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,6 procent tot 4.045,64 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 33.390,97 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 11.689,01 punten.