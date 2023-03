Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 35 punten voor de Duitse DAX, een plus van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, nadat de rentevrees wat afnam in de markt.

De voorzitter van de Fed in Atlanta, Raphael Bostic, zei dat hij nog steeds een groot voorstander is van het verhogen van de rentetarieven in stappen van 25 basispunten.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de dienstensector in de eurozone in februari beduidend harder is gegroeid, hoewel iets minder dan aanvankelijk gemeten. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 52,7 tegen 50,8 een maand eerder.

De Duitse dienstensector liet in februari een lichte groei zien, terwijl in Frankrijks sprake was van een stevige groei, evenals in Spanje. In het VK groeide de dienstensector in februari zelfs iets harder dan eerder gedacht. In Italië versnelde de groei licht.

Deze cijfers helpen om de recessievrees te beteugelen, aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. Maar er blijven zorgen over de kracht van het herstel, aldus de econoom. Positief is volgens hem echter dat het vertrouwen van ondernemers duidelijk is verbeterd, nu er over de energieprijzen minder zorgen zijn, en dat de inflatie heeft gepiekt.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in januari op maandbasis gedaald met 2,8 procent, op jaarbasis stegen de prijzen evenwel met 15,0 procent.

De Franse industriële productie daalde in januari op maandbasis met 1,9 procent, terwijl deze op jaarbasis stabiel bleef.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Lufthansa is van plan de capaciteit op te schroeven, nadat er in het vierde kwartaal en heel 2022 weer winst werd geboekt. Het aandeel noteerde 3,3 procent hoger. In Amsterdam steeg sectorgenoot Air France-KLM 2,4 procent.

In Amsterdam was Adyen met een koerswinst van 4,0 procent de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. De halfgeleideraandelen deden het ook goed. ASMI steeg 3,4 procent, ASML won 2,1 procent en Besi noteerde 2,1 procent.

In Parijs won Stellantis 3,1 procent, ArcelorMittal steeg 2,8 procent terwijl Totalenergies 0,2 procent lager eindigde. Thales was de enige andere daler onder de hoofdfondsen in Parijs met een verlies van 0,3 procent.

In Frankfurt steeg Volkswagen 11,2 procent. Volkswagen is positief over het lopende boekjaar en verhoogt het dividend na een goed 2022. Porsche Automobil won 5,9 procent. RWE daalde 0,3 procent.

Euro STOXX 50 4.294,80 (+1,3%)

STOXX Europe 600 464,26 (+0,9%)

DAX 15.578,39 (+1,6%)

CAC 40 7.348,12 (+0,9%)

FTSE 100 7.947,11 (0,0%)

SMI 11.190,09 (+0,2%)

AEX 760,57 (+0,7%)

BEL 20 3.885,05 (+0,7%)

FTSE MIB 27.825,08 (+1,6%)

IBEX 35 9.464,20 (+1,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen, na vrijdag fors hoger gesloten te zijn.

De Amerikaanse aandelenmarkten stegen vrijdag, terwijl pmi-data een lichte economische groei lieten zien en meer werkgelegenheid. "We proberen uit elk gepubliceerd macro-cijfer signalen te ontleden dat we dicht bij de piek van de inflatie en rentetarieven zitten", zei Invesco.

De markt kreeg een tweetal inkoopmanagersindexen te verwerken voor de dienstensector. Uit cijfers van S&P Global bleek dat de Amerikaanse dienstensector in februari is omgeslagen van een krimp naar groei. De index steeg van 46,8 naar 50,6. De data van ISM lieten een fractionele vertraging van de groei zien in februari. De index daalde van 55,2 naar 55,1.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,9 procent hoger op 79,68 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,4 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS slechts de fabrieksorders van januari geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Broadcom heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. Het aandeel steeg circa 6,0 procent.

Hewlett Packard Enterprise heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen verslagen en kwam ook met een sterke outlook. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van het Amerikaanse IT-bedrijf. Het aandeel verloor ongeveer 1,5 procent.

Dell noteerde 0,4 procent lager. De resultaten waren afgelopen kwartaal boven verwachting maar de outlook stelde teleur. Verder maakte Dell bekend dat CFO Tom Sweet met pensioen gaat.

C3.ai kwam met beter dan verwachte cijfers en steeg ruim 35,0 procent.

Costco wist de winstverwachtingen in het afgelopen kwartaal wel te verslaan maar de omzet was onder de maat. Het aandeel verloor circa 2,2 procent.

Marvell Technology noteerde bijna 5,0 procent lager. Het chipbedrijf stelde afgelopen kwartaal teleur.

Victoria's Secret kwam met een tegenvallende outlook. Het aandeel daalde circa 4,9 procent.

S&P 500 index 4.045,64 (+1,6%)

Dow Jones index 33.390,97 (+1,2%)

Nasdaq Composite 11.689,01 (+2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend hoger.

Nikkei 225 28.253,02 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.320,43 (-0,2%)

Hang Seng 20.598,66 (+0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0645. Bij het sluiten van de Europese beurzen op vrijdag stond er nog een stand van 1,0604 op de borden.

USD/JPY Yen 135,77

EUR/USD Euro 1,0645

EUR/JPY Yen 144,50

MACRO-AGENDA:

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (eur)

16:00 Fabrieksorders - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten