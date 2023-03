Beursweek in teken van banenrapporten

(ABM FN-Dow Jones) Het cijferseizoen is in Nederland inmiddels wel achter de rug, maar komende week is de macro-economische agenda wel aardig gevuld.

De week start rustig met de detailhandelsverkopen in de eurozone en de Amerikaanse fabrieksorders. Dinsdag volgen die orders in Duitsland. De meeste aandacht zal evenwel uitgaan naar een verklaring van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve in de Senaat.

Woensdag staat er een banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP op de rol, vrijdag gevolgd door het officiële banenrapport uit de VS. Ook de Fed zal hier aandachtig naar kijken.

Verder is er op woensdag een groeicijfer in de eurozone en een Amerikaanse handelsbalans. Op dinsdag was er al de handelsbalans van China. Woensdag spreekt Powell ook weer, maar ditmaal in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Meestal wijken de woorden op de tweede dag niet veel af van die op de eerste dag.

Donderdag is er een Japans groeicijfer, inflatiecijfers in China en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Vrijdag tot slot is er een Japans rentebesluit, de Duitse inflatie en dus het Amerikaanse banenrapport.

Zoals gezegd is de Nederlandse agenda niet meer erg gevuld. Dinsdag opent TKH de boeken en verder is het rustig.

Internationaal is het cijferseizoen ook wel geweest. Interessant deze week zijn op dinsdag de cijfers van Zalando en op donderdag die van Oracle.