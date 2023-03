Beursblik: wereldeconomie zal recessie vermijden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldeconomie zal dit jaar een recessie vermijden. Dit is de verwachting van valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. "Eind 2022 verwachtte de marktconsensus een recessie in de eurozone en in de Verenigde Staten voor 2023. Dit is nu verre van zeker. De recessieschrik is echter niet van de ene op de andere dag verdwenen", aldus Derks. De valutakenner wijst onder meer op het feit dat de "Amerikaanse consument veel veerkrachtiger is dan aanvankelijk werd verwacht, ondanks de wijdverbreide inflatie." In China laten de laatste indicatoren zien dat de stimuleringsmaatregelen vruchten beginnen af te werpen, aldus de marktkenner. "Zo werd de Chinese vastgoedverkoop in februari positief, dit is de eerste maandelijkse groei sinds 2021", volgens Derks, die ook rekent op een gecombineerde fiscale en monetaire stimulans van meer dan 5 procent van het Chinese bruto binnenlands product. "Ook dat is een factor die de kans op een recessie dit jaar waarschijnlijk zal verkleinen", denkt de marktkenner. Zelfs Europa staat er volgens Derks beter voor dan aanvankelijk werd verwacht. "Kijk naar de Britse economie. Er bestond weinig twijfel over dat de recessie diep en langdurig zou zijn. Uiteindelijk zou zij minder pijnlijk kunnen zijn dan verwacht", volgens de valutaspecialist. "En als de energieprijzen blijven dalen, is het zelfs mogelijk dat er helemaal geen recessie komt", volgens Derks, hoewel dat niet het uitgangspunt is van iBanFirst. Hoe dan ook is de economische onzekerheid "ongewoon groot". Analisten zijn verdeeld en er is niet veel zicht op de ontwikkeling van de inflatie "over een periode langer dan drie maanden." Hoewel iBanFirst geen recessie verwacht, sluit men een periode "van snel schommelende uitbreidingen/krimp, een groei die op een laag niveau schommelt en een werkloosheid die stijgt maar nog steeds laag is" niet uit. "Dat zal voor markten, centrale banken en bedrijven (vooral als de kapitaalkosten drastisch blijven stijgen) moeilijker te doorgronden zijn dan de standaard draaiboeken voor een recessie", aldus Derks. Bron: ABM Financial News

