China mikt dit jaar op groei van 5 procent

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China mikt voor dit jaar op een economische groei van ongeveer 5 procent, het laagste niveau in meer dan een kwart eeuw. Dit heeft premier Li Keqiang zondag bekendgemaakt bij de opening van het parlementaire jaar. De beoogde groei is lager dan de doelstelling van 5,5 procent die Beijing in 2022 ambieerde. Uiteindelijk groeide de Chinese economie afgelopen jaar met 3 procent. De lagere groeidoelstelling voor 2023 komt ondanks tekenen van een solide economisch herstel in de eerste twee maanden van het jaar na het opheffen van de strenge coronamaatregelen. Bron: ABM Financial News

