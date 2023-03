TSMC op zoek naar personeel - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company wil dit jaar meer dan 6.000 mensen aannemen, ondanks dat de mondiale halfgeleiderindustrie onder druk staat. Dit meldde persbureau Reuters zaterdag op basis van een verklaring van de Taiwanese chipproducent.



TSMC zoekt jonge ingenieurs met een universitaire-, bachelor-, master- of doctorstitel op het gebied van elektrotechniek of software, in steden in heel Taiwan, citeerde Reuters het bedrijf.



De personeelswerving komt op het moment dat de sector onder druk staat als gevolg van een afnemende vraag naar elektronica en hoge voorraadniveaus na een tekort aan sommige chips.



Sinds eind 2022 hebben een aantal mondiale chipbedrijven hun investeringen juist teruggeschroefd en lonen verlaagd. Bron: ABM Financial News

