Flinke omzetdaling Twitter

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aangepaste winst en omzet van Twitter zijn in de maand december met 40 procent gedaald op jaarbasis. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden bij het social mediabedrijf. Sinds de overname door Tesla CEO Elon Musk verloor Twitter grote adverteerders. Musk is nu bezig om de financiële situatie van het bedrijf te stabiliseren. Daarbij moet Twitter zo'n 13 miljard dollar aan schulden aflossen aan banken als Barclays, Morgan Stanley en Bank of America, die hielpen om de overname te financieren. Dat gaat gepaard met renteaflossingen die uitkomen boven de 1 miljard dollar per jaar. Inmiddels zou Twitter zijn eerste renteaflossing hebben gedaan, aldus The Wall Street Journal. Bron: ABM Financial News

