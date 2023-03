AEX herstelt ondanks rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week aardig hersteld. Met een slot van 760,57 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis bijna 2 procent. Vorige week vrijdag daalde de index nog zo'n 2,5 procent tot 746,41 punten.

Richting het eind van de week nam de rentevrees af, hoewel beleggers beducht blijven voor een verdere monetaire verkrapping door de grote centrale banken. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg afgelopen week tot boven de 4 procent en de tweejarige variant naar 4,90 procent. De Duitse bund piekte op ruim 2,76 procent.

"Bij hogere rentes zal de vraagkant van de economie worden afgeremd en daarmee de inflatiedruk ook", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Dat heeft echter tijd nodig en gaat nu minder snel dan gehoopt. Dit betekent wel dat winsten van veel bedrijven voorlopig op peil kunnen blijven en een goede compensatie bieden voor die hoge inflatie." Wiersma noemde het dan ook terecht dat de beurzen momenteel toch wat hoger koersen.

Zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank zijn nog niet klaar met het verhogen van de rentes. De hoofdeconoom van de ECB, Philip Lane, zei afgelopen week tegen Reuters dat de ECB zal pas stoppen met de rente te verhogen als men er zeker van is dat de inflatie richting de gewenste 2 procent daalt. Fed-bestuurders als Bostic en Waller leken meer verdeeld over hoe ver de Amerikaanse rente nog moet worden verhoogd.

Afgelopen week bleek uit macrodata dat de inflatie in Frankrijk en Spanje in februari weer is opgelopen. In Duitsland bleef de inflatie stabiel op 8,7 procent, waar een daling werd verwacht.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen in februari met 8,5 procent op jaarbasis, tegen 8,6 procent in januari. De verwachting lag echter op een daling naar 8,2 procent. De kerninflatie kwam in februari uit op 5,6 procent tegen 5,3 procent in januari. De verwachting hiervoor was 5,3 procent.

De laatste inflatiecijfers uit de eurozone zijn voor de Europese Centrale Bank geen aanleiding om te stoppen met de rente te verhogen, aldus econoom Bert Colijn van ING.

De ECB komt op 16 maart met een nieuw rentebesluit. Een verhoging van de rente met 50 basispunten "lijkt min of meer een zekerheid, en mei is nog ver weg", aldus Colijn. De komende periode moet duidelijk worden of de inflatiestijging in februari kortstondig was, of meer hardnekkig zal blijken, en wat dit betekent voor de rentevergadering in mei.

Inkoopdata tonen krimp industrie maar dienstensector houdt stand

Uit inkoopdata bleek afgelopen week dat de industrie in de eurozone in februari harder is gekrompen. Econoom Chris Williamson van S&P Global wees daarbij op de aanhoudende afname van de nieuwe orders.

In de VS was de krimp van de industrie in februari iets minder sterk. Volgens Williamson blijft de Amerikaanse industrie echter onder hevige druk staan en wijzen de data nog altijd op de sterkste daling sinds 2009, afgezien van de coronapandemie.

In de dienstensector is het beeld positiever. In de eurozone groeide de dienstensector in februari beduidend harder. Dat helpt om de recessievrees te beteugelen, oordeelde Williamson.

In de VS groeide de dienstensector weer, bleek uit data van S&P Global. Dat kan helpen om de Amerikaanse economie te stabiliseren waarmee een terugval in het eerste kwartaal hopelijk wordt voorkomen, aldus Williamson.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0609 en werd daarmee op weekbasis een half procent duurder. De prijs voor een vat WTI-olie steeg op weekbasis 3,5 procent tot ruim 79 dollar per vat op vrijdag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen deden Aegon en ING afgelopen week goede zaken, met plussen van rond de 1,5 tot zelfs zo'n 4 procent. De stijgende rentes, zoals de Duitse Bund, doen de financiële waarden op het Damrak, maar ook elders in Europa, goed.

Koploper was ArcelorMittal, met een plus van ruim 9 procent op weekbasis. Universal Music Group stelde beleggers ogenschijnlijk teleur met de kwartaalcijfers en daalde afgelopen week ruim anderhalf procent. Analisten waren op zich wel te spreken over de resultaten van UMG.

Verder waren de verliezen in de AEX beperkt. Unilever daalde ruim een procent.

Zwaargewicht ASML steeg op weekbasis bijna 2 procent. Applied Materials is met de verkoop van een chipmachine gestart, die de afhankelijkheid van de halfgeleiderindustrie van ASML moet verkleinen. Dit meldde de Amerikaanse halfgeleiderreus dinsdag. Degroof Petercam noemt de machine van Applied Materials een mogelijke bedreiging. "De machine van Applied Materials kan dus kennelijk een EUV double patterning proces vervangen door een EUV single patterning proces. Je bent dus veel goedkoper uit, afgezien van de kosten van hun machine."

Maar het is volgens Degroof nog de vraag in hoeverre de machine succesvol zal zijn. "Dat moeten we afwachten." Volgens analisten van Jefferies is er geen sprake van een grote bedreiging voor ASML.

ASMI daalde licht op weekbasis na cijfers. Jefferies noemde de outlook van de halfgeleiderspecialist wat aan de voorzichtige kant. Degroof Petercam zag evenwel ruimte het koersdoel te verhogen van 345 naar 370 euro. De outlook voor de eerste twee kwartalen ligt wat hoger dan analisten gemiddeld hadden verwacht, aldus Degroof, maar voor heel 2023 zijn er geen verrassingen.

Unibail-Rodamco-Westfield zet een winkelcentrum in het Amerikaanse San Diego in de etalage en is met een adviseur op zoek naar kopers. Dit schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdagavond op basis van bronnen. Tevens verdwijnt het aandeel op 9 maart uit de AEX. In de toekomst zal Unibail alleen nog een notering in Parijs hebben. Het aandeel won afgelopen week rond een half procent.

Prosus won ruim 5 procent op weekbasis. Prosus zegt de opties voor OLX Autos te bekijken, waaronder een verkoop, omdat de divisie niet langer past binnen de strategie van het bedrijf.

PostNL verloor afgelopen week bijna 3 procent in de AMX, nadat het postbedrijf zei honderden banen te gaan schrappen als onderdeel van een reorganisatieplan. Er verdwijnen 200 tot 300 voltijdbanen bij het postbedrijf. Jefferies concludeerde dat PostNL een winstwaarschuwing afgaf voor 2023. Degroof Petercam zag voldoende reden om het aandeel op de verkooplijst te zetten.

Hekkensluiter was Corbion, dat met tegenvallende cijfers kwam. Analisten noemden de resultaten weinig geruststellend en wezen ook op de schuldpositie van het bedrijf. Het aandeel daalde bijna 9 procent op weekbasis.

Just Eat Takeaway.com ging aan kop in de Midkap met een plus van ruim 7 procent op weekbasis na publicatie van de definitieve jaarcijfers. Jefferies merkte op dat de maaltijdbezorger geen verwachting afgaf voor de voorziene brutotransactiewaarde dit jaar. ING noemde de outlook voor 2023 "zeer conservatief". Just Eat Takeaway mikt voor dit jaar op een aangepaste EBITDA van 225 miljoen euro.

Galapagos verloor afgelopen week bijna 3 procent. Het farmabedrijf presenteerde nieuwe data op het jaarlijkse congres van de European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) dat plaatsvindt van 1 tot en met 4 maart 2023. Het gaat om nieuwe analyses met betrekking tot de veiligheid en werkzaamheid.

Onder de kleinere aandelen daalde Azerion afgelopen week ruim 2 procent na cijfers. De beursnieuweling heeft in 2022 de eigen doelstellingen voor de omzet en de winstgevendheid gehaald en rekent voor dit jaar op verdere groei. Credit Suisse verlaagde na de jaarcijfers het koersdoel voor Azerion van 6,50 naar 3,90 euro, nu de groeivooruitzichten minder optimistisch zijn.

Kendrion daalde op weekbasis een procent na het openen van de boeken. De omzet en EBITDA trokken aan in het vierde kwartaal, maar de winst stond wel onder druk.

TomTom deed wel goede zaken in de AScX en steeg op weekbasis meer dan 9 procent. Majorel en NSI daalden bijna 2 procent.

Het lokaal genoteerde Allfunds verloor ruim 11 procent op weekbasis. In 2022 behaalde de Spaanse fintech minder omzet en winst. Vorige week bleek Euronext een bod uit te hebben gebracht op Allfunds van 8,75 euro per aandeel, maar inmiddels is al duidelijk dat dit bod niet doorgaat. Euronext steeg na deze mededeling met 5 procent op weekbasis.

Lavide steeg afgelopen week liefst 51,5 procent. Lavide Holding en Euroclear hebben overeenstemming bereikt over het verwijderen van ING Bank als ENL-agent. De verwijdering van ING uit het systeem van Euroclear betekent dat Lavide geen dwangsommen hoeft te betalen. "Lavide heeft nu extra tijd om te trachten de geplande doorstart succesvol af te ronden", aldus het bedrijf.