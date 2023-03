Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, terwijl het optimisme over de vooruitzichten voor de Chinese vraag prevaleerde boven de zorgen over de stijgende Amerikaanse voorraden. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,4 procent hoger. De olieprijs steeg donderdag ook al voor de derde opeenvolgende sessie "vanwege het algehele marktoptimisme over een Chinees economisch herstel", aldus analisten van ING. Ondertussen verhandelde de spot-handel en de handel in Brent met een premie ten opzichte van later gedateerde futures, een situatie die bekend staat als backwardation, wat de toegenomen vraag op korte termijn weerspiegelt, merkten de analisten van ING op. Tegelijkertijd blijven positieve economische cijfers uit de VS de zorgen aanwakkeren dat de Federal Reserve agressiever zal zijn dan eerder werd verwacht in zijn poging de inflatie terug te dringen, waardoor de dreiging van een diepe economische neergang groter wordt. De prijs voor een vat ruwe olie kwam vrijdag tussentijds onder druk te staan, nadat The Wall Street Journal een bericht publiceerde over de laatste confrontatie tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, de twee landen binnen OPEC met de grootste capaciteit om de productie te verhogen. De VAE heeft jarenlang overwogen om uit de OPEC te stappen. Maar functionarissen van de Emiraten meldden dat recente meningsverschillen met Saoedi Arabië het idee opnieuw hebben aangewakkerd. De twee landen kwamen in oktober 2022 in botsing toen OPEC+ besloot de olieproductie drastisch te verminderen, terwijl de Emiraten juist meer olie wilden produceren. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,9 procent hoger op 79,68 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

